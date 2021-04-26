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Нагельсманн будет зарабатывать в «Баварии» 8 миллионов евро в год

21:57
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«Бавария» согласовала условия долгосрочного контракта с главным тренером «Лейпцига» Юлианом Нагельсманном, сообщает Sport1. Тренер будет получать в Мюнхене 8 миллионов евро в год.

Мюнхенский клуб заплатит «быкам» за 33-летнего специалиста 20 миллионов евро.

Руководство «Баварии» встретится с нынешним наставником команды Хансом-Дитером Фликом. Ожидается, что стороны договорятся о досрочном расторжении контракта. Вскоре после этого мюнхенцы объявят о назначении Нагельсманна.

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