Нагельсманн будет зарабатывать в «Баварии» 8 миллионов евро в год
21:57
«Бавария» согласовала условия долгосрочного контракта с главным тренером «Лейпцига» Юлианом Нагельсманном, сообщает Sport1. Тренер будет получать в Мюнхене 8 миллионов евро в год.
Мюнхенский клуб заплатит «быкам» за 33-летнего специалиста 20 миллионов евро.
Руководство «Баварии» встретится с нынешним наставником команды Хансом-Дитером Фликом. Ожидается, что стороны договорятся о досрочном расторжении контракта. Вскоре после этого мюнхенцы объявят о назначении Нагельсманна.
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