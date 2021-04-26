Представители нескольких топ-клубов контактировали с Левандовски
22:02
Представители нескольких топ-клубов контактировали с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски, сообщает Sky Germany.
«Баварию» не волнует интерес других клубов к футболисту. Мюнхенцы не намерены расставаться с игроком в обозримом будущем. Контракт поляка с «Баварией» рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 32-летний нападающий сыграл 37 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 43 гола и 8 результативных передач.
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