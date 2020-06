Мюллер установил рекорд Бундеслиги

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер записал в свой актив результативную передачу в матче 30-го тура Бундеслиги против «Байера» (4:2). Для него это был 20-й пас за сезон в чемпионате Германии. Он установил новый рекорд.

Most assists in a single season:



