Мюллер прокомментировал желание Левандовского покинуть «Баварию»
Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о решении нападающего Роберта Левандовского покинуть команду
14 мая футболист после матча с «Вольфсбургом» (2:2) сказал, что хочет сменить клуб.
«Посмотрим, что будет. Его контракт рассчитан до 2023 года. Это значит, что ситуация в руках «Баварии». Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался, но все мы понимаем ситуацию.
Он профессионал топ-уровня. Когда ты выходишь на поле, особенно будучи нападающим, ты хочешь сыграть хорошо», — цитирует Мюллера Sky Germany.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|24
|5
|5
|97-37
|77
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|3
|9
|85-52
|69
|
3
|Байер
|34
|19
|7
|8
|80-47
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|17
|7
|10
|72-37
|58
|
5
|Унион Б
|34
|16
|9
|9
|50-44
|57
|
6
|Фрайбург
|34
|15
|10
|9
|58-46
|55
|
7
|Кельн
|34
|14
|10
|10
|52-49
|52
|
8
|Майнц
|34
|13
|7
|14
|50-45
|46
|
9
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|58-60
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|12
|9
|13
|54-61
|45
|
11
|Айнтрахт Ф
|34
|10
|12
|12
|45-49
|42
|
12
|Вольфсбург
|34
|12
|6
|16
|43-54
|42
|
13
|Бохум
|34
|12
|6
|16
|38-52
|42
|
14
|Аугсбург
|34
|10
|8
|16
|39-56
|38
|
15
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|41-59
|33
|
16
|Герта
|34
|9
|6
|19
|37-71
|33
|
17
|Арминия
|34
|5
|13
|16
|27-53
|28
|
18
|Гр. Фюрт
|34
|3
|9
|22
|28-82
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.08
|21:30
|
Боруссия М – Бавария
|1 : 1
|14.08
|16:30
|
Арминия – Фрайбург
|0 : 0
|14.08
|16:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|0 : 4
|14.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|1 : 0
|14.08
|16:30
|
Унион Б – Байер
|1 : 1
|14.08
|16:30
|
Штутгарт – Гр. Фюрт
|5 : 1
|14.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|5 : 2
|15.08
|16:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|1 : 0
|15.08
|18:30
|
Кельн – Герта
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|35
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|22
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|15
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|29
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|28
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|29
|1
|6
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