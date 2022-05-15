Мюллер прокомментировал желание Левандовского покинуть «Баварию»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о решении нападающего Роберта Левандовского покинуть команду

14 мая футболист после матча с «Вольфсбургом» (2:2) сказал, что хочет сменить клуб.

«Посмотрим, что будет. Его контракт рассчитан до 2023 года. Это значит, что ситуация в руках «Баварии». Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался, но все мы понимаем ситуацию.

Он профессионал топ-уровня. Когда ты выходишь на поле, особенно будучи нападающим, ты хочешь сыграть хорошо», — цитирует Мюллера Sky Germany.