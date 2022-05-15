Аксель Витсель попрощался с болельщиками дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель попрощался с болельщиками команды. По окончании сезона футболист станет свободным агентом.

«Мне грустно уезжать, но я с гордостью могу сказать, что представлял этот клуб последние четыре года. Я завел много замечательных друзей, играл с некоторыми топ-игроками, работал с хорошим персоналом.

Для меня большая честь заручиться поддержкой наших замечательных фанатов. Спасибо! Аксель», — написал Витсель в своих соцсетях.

Витсель выступал за немецкий клуб с 2018 года. Всего за команду он провел 144 матча, забил 13 голов и сделал 6 ассистов. В Германии Витсель выиграл Кубок и Суперкубок страны.