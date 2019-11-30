Мюллер прервал свою безголевую серию в чемпионате Германии, которая продолжалась 1356 минут

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил гол в ворота «Байера» в матче 13-го тура бундеслиги и прервал свою безголевую серию в чемпионате Германии, которая продолжалась 1356 минут.

Последний раз в чемпионате он забивал в прошлом сезоне — 9 марта в ворота «Вольфсбурга». Безголевая серия является антирекордной в карьере Мюллера.