Мюллер прервал свою безголевую серию в чемпионате Германии, которая продолжалась 1356 минут
22:43
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил гол в ворота «Байера» в матче 13-го тура бундеслиги и прервал свою безголевую серию в чемпионате Германии, которая продолжалась 1356 минут.
Последний раз в чемпионате он забивал в прошлом сезоне — 9 марта в ворота «Вольфсбурга». Безголевая серия является антирекордной в карьере Мюллера.
1356 — M?ller trifft nach 1356 torlosen #Bundesliga-Minuten wieder (zuvor im M?rz beim 6-0 gegen Wolfsburg) und beendet seinen pers?nlichen Negativrekord. Gem?llert. #FCBB04 pic.twitter.com/jrDCvHQKDN— OptaFranz (@OptaFranz) November 30, 2019
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