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Мюллер прервал свою безголевую серию в чемпионате Германии, которая продолжалась 1356 минут

22:43
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил гол в ворота «Байера» в матче 13-го тура бундеслиги и прервал свою безголевую серию в чемпионате Германии, которая продолжалась 1356 минут.

Последний раз в чемпионате он забивал в прошлом сезоне — 9 марта в ворота «Вольфсбурга». Безголевая серия является антирекордной в карьере Мюллера.

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