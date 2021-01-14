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Мюллер нагрубил журналистке после вылета «Баварии» из Кубка Германии

04:51
Томас Мюллер. Фото Twitter
Томас Мюллер. Фото Twitter
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после поражения от «Хольштайна» в 1/16 финала Кубка Германии повздорил с журналисткой. Мюнхенцы проиграли в серии пенальти, а игрок остался недоволен тем, что Валеска Хомбург из телекомпании ARD улыбалась, когда задавала вопрос.

Мюллер сердито ответил: «Что вы вообще думаете? Вы сейчас здесь смеетесь». Хомбург попыталась пояснить, что она смеялась не над «Баварией», но Мюллер прервал ее: «Конечно, вы смеялись».

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