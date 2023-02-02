Мусиала: «Убедительная победа пойдет на пользу «Баварии»

Капитан «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал победу над «Майнцем» (4:0) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Мы знаем, какими качествами обладает «Бавария». Победа была важна для нас, чтобы к следующим играм подойти спокойно. Такая убедительная победа приносит нам всем пользу. Было важно забить второй и третий голы, что успокоить игру», — цитирует пресс-служба клуба Мусиалу.

Соперник «Баварии» по 1/4 финала турнира станет известен после жеребьевки. Ранее в эту стадию уже вышли «Лейпциг», «Унион» и «Штутгарт».