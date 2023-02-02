Мусиала: «Убедительная победа пойдет на пользу «Баварии»
Капитан «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал победу над «Майнцем» (4:0) в 1/8 финала Кубка Германии.
«Мы знаем, какими качествами обладает «Бавария». Победа была важна для нас, чтобы к следующим играм подойти спокойно. Такая убедительная победа приносит нам всем пользу. Было важно забить второй и третий голы, что успокоить игру», — цитирует пресс-служба клуба Мусиалу.
Соперник «Баварии» по 1/4 финала турнира станет известен после жеребьевки. Ранее в эту стадию уже вышли «Лейпциг», «Унион» и «Штутгарт».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|18
|10
|7
|1
|52-16
|37
|
2
|Унион Б
|18
|11
|3
|4
|31-22
|36
|
3
|РБ Лейпциг
|18
|10
|5
|3
|39-24
|35
|
4
|Боруссия Д
|18
|11
|1
|6
|33-25
|34
|
5
|Фрайбург
|18
|10
|4
|4
|29-25
|34
|
6
|Айнтрахт Ф
|18
|9
|5
|4
|37-26
|32
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|5
|5
|36-22
|29
|
8
|Боруссия М
|18
|7
|4
|7
|34-29
|25
|
9
|Вердер
|18
|7
|3
|8
|29-37
|24
|
10
|Байер
|18
|7
|3
|8
|30-30
|24
|
11
|Майнц
|18
|6
|5
|7
|26-29
|23
|
12
|Кельн
|18
|5
|7
|6
|29-31
|22
|
13
|Хоффенхайм
|18
|5
|4
|9
|26-31
|19
|
14
|Аугсбург
|18
|5
|3
|10
|23-33
|18
|
15
|Штутгарт
|18
|3
|7
|8
|22-32
|16
|
16
|Бохум
|18
|5
|1
|12
|19-44
|16
|
17
|Герта
|18
|3
|5
|10
|20-32
|14
|
18
|Шальке
|18
|2
|4
|12
|14-41
|10
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.02
|22:30
|
Аугсбург – Байер
|- : -
|4.02
|17:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|- : -
|4.02
|17:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|- : -
|4.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Герта
|- : -
|4.02
|17:30
|
Кельн – РБ Лейпциг
|- : -
|4.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|4.02
|20:30
|
Боруссия М – Шальке
|- : -
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Вердер
|- : -
|5.02
|19:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|4
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|14
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2
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