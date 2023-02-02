Свенссон объяснил, почему «Майнц» проиграл «Баварии» в Кубке Германии

Главный тренер «Майнца» Бо Свенссон прокомментировал поражение от «Баварии» (0:4) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Бавария» с самого начала была вовлечена в игру, а мы были противоположностью. Не могу это объяснить, но мы не собирались играть так. Это то, над чем нужно работать.

На самом деле мы хотели играть так, как играли во втором тайме. Мы не были готовы морально, и это добавляет сложностей в матче против такой сильной команды. Я доволен вторым таймом", — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Свенссона.

Соперник «Баварии» по 1/4 финала турнира станет известен после жеребьевки. Ранее в эту стадию уже вышли «Лейпциг», «Унион» и «Штутгарт».