Киммих: «Когда мы выходим и играем вот так, «Баварию» очень трудно остановить»

Капитан «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу над «Майнцем» (4:0) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Мы все очень счастливы, потому что побеждать — это очень весело. С первой минуты мы показали, кто больше этого хотел. Было приятно это видеть. Мы доминировали и контролировали ситуацию, чего не было в последние недели. Когда мы выходим и играем вот так, нас очень трудно остановить. И это довольно забавно, когда видишь, кто у нас на скамейке», — цитирует пресс-служба клуба Киммиха.

Соперник «Баварии» по 1/4 финала турнира станет известен после жеребьевки. Ранее в эту стадию уже вышли «Лейпциг», «Унион» и «Штутгарт».