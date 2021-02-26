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Мусиала продлил контракт с «Баварией» до 2026 года

18:54

«Бавария» продлила соглашение с полузащитником Джамалом Мусиалой до 2026 года, сообщает Bild.

26 февраля немец отпраздновал свой 18-й день рождения. В качестве подарка от клуба Мусиала получил новый контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

Полузащитник пришел в «Баварию» в 2019 году из «Челси». В нынешнем сезоне на счету Мусиалы 25 матчей и 4 гола во всех турнирах.

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