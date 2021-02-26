Мусиала продлил контракт с «Баварией» до 2026 года
«Бавария» продлила соглашение с полузащитником Джамалом Мусиалой до 2026 года, сообщает Bild.
26 февраля немец отпраздновал свой 18-й день рождения. В качестве подарка от клуба Мусиала получил новый контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год.
Полузащитник пришел в «Баварию» в 2019 году из «Челси». В нынешнем сезоне на счету Мусиалы 25 матчей и 4 гола во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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