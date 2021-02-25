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Мюллер и Гнабри вернулись к тренировкам

19:44
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Полузащитники «Баварии» Серж Гнабри и Томас Мюллер вернулись к тренировкам, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

31-летний Мюллер вылечился от коронавируса и провел индивидуальное занятие на базе команды. 25-летний Гнабри восстановился от травмы левого бедра, которую получил в финале клубного чемпионата мира против «Тигрес» (1:0).

На счету Мюллера 13 голов и 14 результативных передач в 31 матче за «Баварию» в сезоне-2020/21. У Гнабри 6 голов и 4 результативных передачи в 28 матчах за команду в нынешнем сезоне.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/en/news/2021/02/mueller-returns-to-saebener-strasse---gnabry-back-in-team-training

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