Мюллер и Гнабри вернулись к тренировкам

Полузащитники «Баварии» Серж Гнабри и Томас Мюллер вернулись к тренировкам, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

31-летний Мюллер вылечился от коронавируса и провел индивидуальное занятие на базе команды. 25-летний Гнабри восстановился от травмы левого бедра, которую получил в финале клубного чемпионата мира против «Тигрес» (1:0).

На счету Мюллера 13 голов и 14 результативных передач в 31 матче за «Баварию» в сезоне-2020/21. У Гнабри 6 голов и 4 результативных передачи в 28 матчах за команду в нынешнем сезоне.