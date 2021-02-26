Нагельсманн заинтересован в работе в «Тоттенхэме»
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн заинтересован в работе в «Тоттенхэме», сообщает журналист Кристиан Фальк.
Немецкий специалист готов рассмотреть предложение «шпор», в случае увольнения Жозе Моуриньо.
23 февраля The Telegraph сообщал, что «Тоттенхэм» дал 12 дней на исправление ситуации. После 25 туров АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. В Лиге Европы лондонский клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с загребским «Динамо».
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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