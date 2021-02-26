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Нагельсманн заинтересован в работе в «Тоттенхэме»

22:17
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн заинтересован в работе в «Тоттенхэме», сообщает журналист Кристиан Фальк.

Немецкий специалист готов рассмотреть предложение «шпор», в случае увольнения Жозе Моуриньо.

23 февраля The Telegraph сообщал, что «Тоттенхэм» дал 12 дней на исправление ситуации. После 25 туров АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. В Лиге Европы лондонский клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с загребским «Динамо».

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