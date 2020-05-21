Мино Райола: «Не думаю, что Холанн уйдет из «Боруссии» этим летом»

Агент нападающего «Боруссии Д» Эрлина Холанна, Мино Райола поделился мнением о прогрессе футболиста и его будущей карьере.

— Холанн — это сокровище, — приводит Goal.com слова Райолы. — Приятно видеть, как он прогрессирует в каждом матче. Никто не ожидал, что он так быстро адаптируется к бундеслиге и выступлениям в Лиге чемпионов в составе такой команды, как «Боруссия». Непросто переехать из Австрии в Германию и сходу демонстрировать такой уровень. Впрочем, Эрлину еще есть куда расти. Он будет играть в «Боруссии» столько, сколько потребуется. Холанн просто разбивает все представления о том, насколько быстро может прогрессировать футболист. Несмотря на все разговоры, не думаю, что он покинет Дортмунд этим летом.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» зимой 2020 года за 20 миллионов евро. На счету 19-летнего норвежца 13 голов и 3 результативных передачи в 12 матчах за команду из Дортмунда. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что форвардом интересуются «Реал» и «ПСЖ».