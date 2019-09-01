«Милан» может обменять Ребича на Андре Силву

Нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта Анте Ребич станет игроком «Милана». Итальянский клуб договорился об аренде 25-летнего хорвата с последующим правом выкупа за 30 миллионов евро, утверждает Sky Sport Italia.

А вот нападающий «Милана» Андре Силва отправится в «Айнтрахт» на аналогичных условиях. 23-летний португалец уже дал согласие на трансфер.

Анте Ребич в текущем сезоне провел шесть матчей за «Айнтрахт» и забил три мяча при одной голевой передаче.

В прошлом сезоне Андре Силва выступал за «Севилью» на правах аренды. Он провел 40 матчей и забил 11 мячей.

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