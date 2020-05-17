«Майнц» сыграл вничью с «Кельном», отыгравшись с 0:2

«Кельн» в матче 26-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Майнцем» со счетом 2:2.

На голы Марка Ута и Флориана Кайнца гости ответили точными ударами Тайво Авонийи и Пьера Кунде.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

26-й тур

«Кельн» — «Майнц» — 2:2 (1:0)

Голы: Ут, 6 — с пенальти (1:0). Кайнц, 53 (2:0). Авонийи, 61 (2:1). Кунде, 72 (2:2).

«Кельн»: Хорн, Шмиц (Эхизибуэ, 83), Хектор (Реджбецай, 76), Борнау, Каттербах, Лайстнер, Кайнц (Шиндлер, 71), Скири, Ут, Кордоба (Теродде, 83), Тильманн (Дрекслер, 46).

«Майнц»: Мюллер, Кариколь, Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон, Фернандес (Солои, 69), Баку, Кунде (Латца, 83), Чи Дон Вон (Авонийи, 56), Боэтиус (Баррейро, 83), Онисиво (Буркардт, 84).

Предупреждения: Кайнц, 19. Хектор, 19. Чи Дон Вон, 37. Реджбецай, 87. Скири, 90. Кариколь, 90+3.

Судья: Винкманн (Германия).

?17 мая. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».