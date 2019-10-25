«Майнц» победил «Кельн» в стартовом матче 9-го тура чемпионата Германии
В матче 9-го тура чемпионата Германии «Майнц» принимал «Кельн». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
9-й тур
«Майнц» — «Кельн» — 3:1 (1:1)
Голы: Теродде, 14 (0:1). Боэтиус, 21 (1:1). Куэйсон, 57 (2:1). Озтунали, 82 (3:1).
«Майнц»: Центнер, Брозински (Латца, 73), Кариколь, Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон (Онисиво, 78), Озтунали (Хак, 84), Баку, Кунде, Солои, Боэтиус.
«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Эхизибуэ (Шмиц, 58), Борнау, Каттербах (Модест, 81), Кайнц, Шауб, Скири, Шиндлер (Кордоба, 65), Теродде.
Предупреждения: Борнау, 41. Кунде, 48. Ниакате, 61. Хектор, 80.
Судья: Вилленборг (Германия).
25 октября. Майнц. Стадион «Опель Арена».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/