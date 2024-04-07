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Сегодня, 10:56

Маттеус считает, что «Бавария» должна заменить главного тренера

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус рассказал, что думает о главном тренере команды Томасе Тухеле после поражения от «Хайденхайма» со счетом 2:3. Он считает, что специалист не может наладить игру команды и должен покинуть клуб в ближайшее время.

«Провал с «Боруссией» и это поражение говорят сами за себя. Тухель уже не может наладить игру команды. Думаю, клуб предпримет какие-то действия в ближайшие дни. Тухель уже не в состоянии что-то сделать», — передает слова Лотара Bayern & Germany.

«Бавария» занимает второе место в таблице чемпионата Германии, отставая от лидирующего «Байера» на 16 очков.

Лотар Маттеус
ФК Бавария
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Спортивный директор «Баварии» сказал, что сейчас ему все равно на поиски главного тренера
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 28 24 4 0 69-19 76
2
 Бавария 28 19 3 6 80-36 60
3
 Штутгарт 28 19 3 6 64-34 60
4
 РБ Лейпциг 28 16 5 7 64-33 53
5
 Боруссия Д 28 15 8 5 55-33 53
6
 Айнтрахт Ф 28 10 12 6 43-36 42
7
 Аугсбург 27 9 9 9 44-43 36
8
 Фрайбург 28 10 6 12 40-52 36
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Хайденхайм 28 8 9 11 41-49 33
11
 Вердер 28 8 7 13 36-44 31
12
 Унион Б 28 8 5 15 25-43 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 28 5 11 12 33-58 26
16
 Майнц 28 4 11 13 26-46 23
17
 Кельн 28 4 10 14 23-49 22
18
 Дармштадт 28 2 8 18 28-71 14
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.04 21:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 1 : 1
6.04 16:30
Кельн – Бохум
 2 : 1
6.04 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 1 : 4
6.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 3 : 2
6.04 16:30
Майнц – Дармштадт
 4 : 0
6.04 16:30
Унион Б – Байер
 0 : 1
6.04 19:30
Боруссия Д – Штутгарт
 0 : 1
7.04 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
7.04 18:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 24
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 21
П
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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