Маттеус считает, что «Бавария» должна заменить главного тренера
Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус рассказал, что думает о главном тренере команды Томасе Тухеле после поражения от «Хайденхайма» со счетом 2:3. Он считает, что специалист не может наладить игру команды и должен покинуть клуб в ближайшее время.
«Провал с «Боруссией» и это поражение говорят сами за себя. Тухель уже не может наладить игру команды. Думаю, клуб предпримет какие-то действия в ближайшие дни. Тухель уже не в состоянии что-то сделать», — передает слова Лотара Bayern & Germany.
«Бавария» занимает второе место в таблице чемпионата Германии, отставая от лидирующего «Байера» на 16 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|28
|24
|4
|0
|69-19
|76
|
2
|Бавария
|28
|19
|3
|6
|80-36
|60
|
3
|Штутгарт
|28
|19
|3
|6
|64-34
|60
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|16
|5
|7
|64-33
|53
|
5
|Боруссия Д
|28
|15
|8
|5
|55-33
|53
|
6
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|12
|6
|43-36
|42
|
7
|Аугсбург
|27
|9
|9
|9
|44-43
|36
|
8
|Фрайбург
|28
|10
|6
|12
|40-52
|36
|
9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45-52
|33
|
10
|Хайденхайм
|28
|8
|9
|11
|41-49
|33
|
11
|Вердер
|28
|8
|7
|13
|36-44
|31
|
12
|Унион Б
|28
|8
|5
|15
|25-43
|29
|
13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46-53
|28
|
14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33-44
|28
|
15
|Бохум
|28
|5
|11
|12
|33-58
|26
|
16
|Майнц
|28
|4
|11
|13
|26-46
|23
|
17
|Кельн
|28
|4
|10
|14
|23-49
|22
|
18
|Дармштадт
|28
|2
|8
|18
|28-71
|14
|5.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|1 : 1
|6.04
|16:30
|
Кельн – Бохум
|2 : 1
|6.04
|16:30
|
Фрайбург – РБ Лейпциг
|1 : 4
|6.04
|16:30
|
Хайденхайм – Бавария
|3 : 2
|6.04
|16:30
|
Майнц – Дармштадт
|4 : 0
|6.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|0 : 1
|6.04
|19:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|0 : 1
|7.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|7.04
|18:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|24
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|21
|П
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1