Спортивный директор «Баварии» сказал, что сейчас ему все равно на поиски главного тренера

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал о поиске замены главному тренеру команды Томасу Тухелю.

«Мне плевать на поиски нового наставника. Сейчас все мысли о матче против «Арсенала». Это будет соперник намного выше классом, чем «Хайденхайм», — цитирует функционера инсайдер Фабрицио Романо.

Первый матч команд состоится в Лондоне 9 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Ответный поединок пройдет в Мюнхене 17 апреля.