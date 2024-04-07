Спортивный директор «Баварии» сказал, что сейчас ему все равно на поиски главного тренера
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал о поиске замены главному тренеру команды Томасу Тухелю.
«Мне плевать на поиски нового наставника. Сейчас все мысли о матче против «Арсенала». Это будет соперник намного выше классом, чем «Хайденхайм», — цитирует функционера инсайдер Фабрицио Романо.
Первый матч команд состоится в Лондоне 9 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Ответный поединок пройдет в Мюнхене 17 апреля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|28
|24
|4
|0
|69-19
|76
|
2
|Бавария
|28
|19
|3
|6
|80-36
|60
|
3
|Штутгарт
|28
|19
|3
|6
|64-34
|60
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|16
|5
|7
|64-33
|53
|
5
|Боруссия Д
|28
|15
|8
|5
|55-33
|53
|
6
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|12
|6
|43-36
|42
|
7
|Аугсбург
|27
|9
|9
|9
|44-43
|36
|
8
|Фрайбург
|28
|10
|6
|12
|40-52
|36
|
9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45-52
|33
|
10
|Хайденхайм
|28
|8
|9
|11
|41-49
|33
|
11
|Вердер
|28
|8
|7
|13
|36-44
|31
|
12
|Унион Б
|28
|8
|5
|15
|25-43
|29
|
13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46-53
|28
|
14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33-44
|28
|
15
|Бохум
|28
|5
|11
|12
|33-58
|26
|
16
|Майнц
|28
|4
|11
|13
|26-46
|23
|
17
|Кельн
|28
|4
|10
|14
|23-49
|22
|
18
|Дармштадт
|28
|2
|8
|18
|28-71
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|1 : 1
|6.04
|16:30
|
Кельн – Бохум
|2 : 1
|6.04
|16:30
|
Фрайбург – РБ Лейпциг
|1 : 4
|6.04
|16:30
|
Хайденхайм – Бавария
|3 : 2
|6.04
|16:30
|
Майнц – Дармштадт
|4 : 0
|6.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|0 : 1
|6.04
|19:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|0 : 1
|7.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|7.04
|18:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|24
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|21
|П
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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