Маттеус считает, что «Баварии» стоит вернуть Рибери

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус считает, что мюнхенцам стоит вернуть нападающего Франка Рибери. 38-летний француз сейчас свободный агент, так как у него закончился контракт с «Фиорентиной».

«Если «Бавария» не сможет найти нападающего, которого хотят и могут подписать, я определенно считаю правильной возможность заключения годичного контракта с Франком Рибери», — цитирует Sky Sport Маттеуса.

Напомним, Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 год. В составе мюнхенцев он стал восьмикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии и победителем Лиги чемпионов.