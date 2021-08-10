Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Германия

Маттеус считает, что «Баварии» стоит вернуть Рибери

00:21
Теги:

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус считает, что мюнхенцам стоит вернуть нападающего Франка Рибери. 38-летний француз сейчас свободный агент, так как у него закончился контракт с «Фиорентиной».

«Если «Бавария» не сможет найти нападающего, которого хотят и могут подписать, я определенно считаю правильной возможность заключения годичного контракта с Франком Рибери», — цитирует Sky Sport Маттеуса.

Напомним, Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 год. В составе мюнхенцев он стал восьмикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии и победителем Лиги чемпионов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Тихонов осудил Белорусскую ассоциацию гимнастики за грубый пост в адрес России
«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
Валерий Карпин: «Шомуродов такой же кривоногий, но в «Роме»
Израильтянка Ашрам отреагировала на скандальное судейство россиянок Авериных на Олимпиаде
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд