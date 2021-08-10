Маттеус считает, что «Баварии» стоит вернуть Рибери
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Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус считает, что мюнхенцам стоит вернуть нападающего Франка Рибери. 38-летний француз сейчас свободный агент, так как у него закончился контракт с «Фиорентиной».
«Если «Бавария» не сможет найти нападающего, которого хотят и могут подписать, я определенно считаю правильной возможность заключения годичного контракта с Франком Рибери», — цитирует Sky Sport Маттеуса.
Напомним, Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 год. В составе мюнхенцев он стал восьмикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии и победителем Лиги чемпионов.
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