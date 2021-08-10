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Председатель правления «Баварии»: «О подписании контракта с Рибери мы не думаем»

18:09
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Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал информацию по поводу возможного возражения в клуб хавбека Франка Рибери.

«Мы с Франком хорошо проводили время. Общались, как-то встретились в ресторане. Но о подписании с ним контракта мы пока не думаем», — цитирует Кана Spox.

38-летний француз сейчас свободный агент, так как у него закончился контракт с «Фиорентиной».

Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 год. В составе мюнхенцев он стал восьмикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии и победителем Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.spox.com/de/index.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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