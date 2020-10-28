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Новости   //    Футбол   //    Германия

Матчи чемпионата Германии в ноябре пройдут без зрителей

21:05

Матчи чемпионата Германии пройдут при пустых трибунах в ноябре, сообщает Kicker.

Об этом стало известно в ходе онлайн-конференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель с представителями министерств федеральных земель страны.

В данный момент в чемпионате Германии действуют ограничения на заполняемость трибун на 20 процентов от вместимости стадиона. Однако региональные власти имеют право уменьшать разрешенную квоту в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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