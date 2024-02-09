Матч в Германии прервали из-за акции фанатов против владельца клуба
Матч 21-го тура второй бундеслиги между «Гамбургом» и «Ганновером» был приостановлен в начале второго тайма.
Встреча была остановлена из-за гостевых болельщиков, которые стали демонстировать портрет бывшего президента «Ганновера» Мартина Кинда с мишенью на лбу. Футболисты команды гостей пытались уговорить фанатов убрать плакат, но им не удалось. Однако спустя некоторое время болельщики сняли баннер и игра продолжилась.
Также перед вторым таймом болельщики зацепили замки от велосипедов на ворота, протестуя против планов лиги по продаже стороннему инвестору доли доходов от трансляций. Сотрудникам стадиона пришлось спилить замки болгаркой.
В первом тайме «Гамбург» уступал «Ганноверу» со счетом 1:3. За хозяев выступает экс-игрок «Ростова» Деннис Хаджикадунич.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|21
|17
|4
|0
|55-14
|55
|
2
|Бавария
|21
|16
|2
|3
|59-22
|50
|
3
|Штутгарт
|21
|14
|1
|6
|49-27
|43
|
4
|Боруссия Д
|21
|11
|7
|3
|43-26
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|21
|11
|4
|6
|46-28
|37
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|8
|5
|31-25
|32
|
7
|Фрайбург
|21
|8
|4
|9
|26-37
|28
|
8
|Хоффенхайм
|21
|7
|6
|8
|38-40
|27
|
9
|Хайденхайм
|21
|7
|6
|8
|30-36
|27
|
10
|Вердер
|21
|7
|5
|9
|30-34
|26
|
11
|Аугсбург
|21
|5
|8
|8
|31-39
|23
|
12
|Вольфсбург
|21
|6
|5
|10
|25-33
|23
|
13
|Боруссия М
|21
|5
|7
|9
|36-41
|22
|
14
|Бохум
|21
|4
|10
|7
|23-39
|22
|
15
|Унион Б
|21
|6
|3
|12
|20-35
|21
|
16
|Кельн
|21
|3
|7
|11
|15-35
|16
|
17
|Майнц
|21
|1
|9
|11
|16-35
|12
|
18
|Дармштадт
|21
|2
|6
|13
|22-49
|12
|9.02
|22:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|3 : 0
|10.02
|17:30
|
Аугсбург – РБ Лейпциг
|2 : 2
|10.02
|17:30
|
Боруссия М – Дармштадт
|0 : 0
|10.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|1 : 1
|10.02
|17:30
|
Унион Б – Вольфсбург
|1 : 0
|10.02
|17:30
|
Вердер – Хайденхайм
|1 : 2
|10.02
|20:30
|
Байер – Бавария
|3 : 0
|11.02
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|3 : 1
|11.02
|19:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|1 : 1
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|15
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|16
|1
|5