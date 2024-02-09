Матч в Германии прервали из-за акции фанатов против владельца клуба

Матч 21-го тура второй бундеслиги между «Гамбургом» и «Ганновером» был приостановлен в начале второго тайма.

Встреча была остановлена из-за гостевых болельщиков, которые стали демонстировать портрет бывшего президента «Ганновера» Мартина Кинда с мишенью на лбу. Футболисты команды гостей пытались уговорить фанатов убрать плакат, но им не удалось. Однако спустя некоторое время болельщики сняли баннер и игра продолжилась.

Фото Скриншот из трансляции

Также перед вторым таймом болельщики зацепили замки от велосипедов на ворота, протестуя против планов лиги по продаже стороннему инвестору доли доходов от трансляций. Сотрудникам стадиона пришлось спилить замки болгаркой.

Фото Скриншот из трансляции

Фото Скриншот из трансляции

В первом тайме «Гамбург» уступал «Ганноверу» со счетом 1:3. За хозяев выступает экс-игрок «Ростова» Деннис Хаджикадунич.