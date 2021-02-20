Матч с «Шальке» стал для Ройса 300-м в бундеслиге

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в матче 22-го тура чемпионата Германии с «Шальке» в 300-й раз вышел на поле в этом турнир, сообщает Opta.

31-летний полузащитник дебютировал в бундеслиге 9 августа 2009 года в составе менхенгладбахской «Боруссии». Ройс дважды выиграл чемпионат Германии в составе дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне немец сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.