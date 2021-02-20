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Менхенгладбахская «Боруссия» проиграла дома аутсайдеру «Майнцу»

19:38

«Боруссия» из Менхенгладбаха уступила «Майнцу» в матче 22-го тура чемпионата Германии — 1:2. Гости остались в зоне вылета на предпоследнем месте, сократив отставание от безопасного 15-го места до 1 очка. «Боруссия» идет восьмой, упустив шанс догнать по очкам одноклубников из Дортмунда.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

22-й тур

«Кельн» — «Штутгарт» — 0:1 (0:0)

Гол: Калайджич, 49.

«Кельн»: Т.Хорн, Мере, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ (Майер, 69), Честич (Дрекслер, 61), Дуда (Озджан, 69), Скири, Вольф, Реджбецай, Деннис.

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос (Штенцель, 85), Кастро (Томми, 66), Эндо, Мангаля, Ферстер (Кулибали, 74), Калайджич (Климовиц, 74), Вамангитука (Каразор, 85).

Предупреждения: Честич, 19. Кемпф, 29. Кцихос, 86.

Судья: Кортус.

20 февраля. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

«Фрайбург» — «Унион» — 0:1 (0:0)

Гол: Премель, 64.

«Фрайбург»: Мюллер, Гульде (К.Шлоттербек, 69), Гюнтер, Линхарт, Хефлер, Шмид, Грифо (Шоллои, 64), Хаберер (Хайнц, 46), Сантамария, Петерсен (Чон У Ен, 64), Хелер (Демирович, 64).

«Унион»: Кариус, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц (Гиссельманн, 76), Н.Шлоттербек, Андрих, Премель (Грисбек, 90+4), Бюльтер (Эндо, 76), Похьянпало (Муса, 69), Ингвартсен.

Предупреждения: Грифо, 37. Ленц, 39. Хелер, 50. Гиссельманн, 85.

Судья: Шторкс.

20 февраля. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

«Боруссия» М — «Майнц» — 1:2 (1:1)

Голы: Онисиво, 10 (0:1). Штиндль, 26 (1:1). Штегер, 86 (1:2).

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер (Эмболо, 89), Штиндль, Крамер (Закария, 46), Хофманн, Лазаро (Вольф, 81), Нойхаус, Плеа (Тюрам, 73).

«Майнц»: Центнер, Белль (Хак, 63), Да Коста, Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Латца (Штегер, 63), Кор, Баррейро (Боэтиус, 81), Солои (Глатцель, 69), Онисиво (Буркардт, 69).

Предупреждения: Крамер, 14. Кор, 61.

Судья: Шмидт.

20 февраля. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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