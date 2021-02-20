Ройс проводит 300-й матч в бундеслиге
Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в 300-й раз вышел на поле в чемпионате Германии по футболу. Юбилейной для него стала игра 22-го тура против «Шальке».
31-летний полузащитник дебютировал в бундеслиге 9 августа 2009 года в составе менхенгладбахской «Боруссии». Ройс дважды выиграл чемпионат Германии в составе дортмундской «Боруссии».
В нынешнем сезоне немец сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю