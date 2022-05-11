Марсель Забитцер не покинет «Баварию» этим летом

Агент полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера рассказал, что его клиент не покинет немецкий клуб в ближайшее трансферное окно.

«Мы решили, что Забитцер начнет здесь следующий сезон, чтобы продемонстрировать уровень, который он показывал в «Лейпциге», — цитирует агента Sky Sport.

28-летний австриец выступает в «Баварии» с лета 2021 года, куда перешел из «Лейпцига» за 15 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне он провел 20 матчей, забив 1 гол и сделав 1 ассист.