Роберт Левандовски не чувствует себя ценным игроком «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски недоволен своим положением в немецком клубе, пишет Bild.

По данным источника, футболист хочет покинуть клуб, так как руководство затягивает с новым контрактом. Левандовски больше не чувствует себя ценным игроком команды и хочет перейти в другой клуб.

Сообщалось, что поляком активно интересуется «Барселона».