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Сегодня, 21:48

Толиссо может остаться в «Баварии», если согласится на понижение зарплаты

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо может остаться в мюнхенском клубе. Однако для этого ему придется согласиться на существенное снижение зарплаты, сообщает Bild.

Контракт Толиссо с «Баварией» истекает после окончания нынешнего сезона.

Если 27-летний француз согласится на более низкую заработную плату или более короткий срок контракта, то может остаться в клубе

В этом сезоне футболист провел в бундеслиге 14 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Корантен Толиссо
ФК Бавария
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 33 24 4 5 95-35 76
2
 Боруссия Д 33 21 3 9 83-51 66
3
 Байер 33 18 7 8 78-46 61
4
 РБ Лейпциг 33 17 6 10 71-36 57
5
 Фрайбург 33 15 10 8 57-44 55
6
 Унион Б 33 15 9 9 47-42 54
7
 Кельн 33 14 10 9 51-47 52
8
 Хоффенхайм 33 13 7 13 57-55 46
9
 Майнц 33 13 6 14 48-43 45
10
 Боруссия М 33 11 9 13 49-60 42
11
 Бохум 33 12 6 15 36-49 42
12
 Айнтрахт Ф 33 10 11 12 43-47 41
13
 Вольфсбург 33 12 5 16 41-52 41
14
 Аугсбург 33 9 8 16 37-55 35
15
 Герта 33 9 6 18 36-69 33
16
 Штутгарт 33 6 12 15 39-58 30
17
 Арминия 33 5 12 16 26-52 27
18
 Гр. Фюрт 33 3 9 21 27-80 18
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33 тур
34 тур
14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 - : -
14.05 16:30
Аугсбург – Гр. Фюрт
 - : -
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 - : -
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 - : -
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 - : -
14.05 16:30
Штутгарт – Кельн
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 27 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 28 1 6
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