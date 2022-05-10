Толиссо может остаться в «Баварии», если согласится на понижение зарплаты

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо может остаться в мюнхенском клубе. Однако для этого ему придется согласиться на существенное снижение зарплаты, сообщает Bild.

Контракт Толиссо с «Баварией» истекает после окончания нынешнего сезона.

Если 27-летний француз согласится на более низкую заработную плату или более короткий срок контракта, то может остаться в клубе

В этом сезоне футболист провел в бундеслиге 14 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.