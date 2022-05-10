Толиссо может остаться в «Баварии», если согласится на понижение зарплаты
Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо может остаться в мюнхенском клубе. Однако для этого ему придется согласиться на существенное снижение зарплаты, сообщает Bild.
Контракт Толиссо с «Баварией» истекает после окончания нынешнего сезона.
Если 27-летний француз согласится на более низкую заработную плату или более короткий срок контракта, то может остаться в клубе
В этом сезоне футболист провел в бундеслиге 14 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|33
|24
|4
|5
|95-35
|76
|
2
|Боруссия Д
|33
|21
|3
|9
|83-51
|66
|
3
|Байер
|33
|18
|7
|8
|78-46
|61
|
4
|РБ Лейпциг
|33
|17
|6
|10
|71-36
|57
|
5
|Фрайбург
|33
|15
|10
|8
|57-44
|55
|
6
|Унион Б
|33
|15
|9
|9
|47-42
|54
|
7
|Кельн
|33
|14
|10
|9
|51-47
|52
|
8
|Хоффенхайм
|33
|13
|7
|13
|57-55
|46
|
9
|Майнц
|33
|13
|6
|14
|48-43
|45
|
10
|Боруссия М
|33
|11
|9
|13
|49-60
|42
|
11
|Бохум
|33
|12
|6
|15
|36-49
|42
|
12
|Айнтрахт Ф
|33
|10
|11
|12
|43-47
|41
|
13
|Вольфсбург
|33
|12
|5
|16
|41-52
|41
|
14
|Аугсбург
|33
|9
|8
|16
|37-55
|35
|
15
|Герта
|33
|9
|6
|18
|36-69
|33
|
16
|Штутгарт
|33
|6
|12
|15
|39-58
|30
|
17
|Арминия
|33
|5
|12
|16
|26-52
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|33
|3
|9
|21
|27-80
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.05
|16:30
|
Арминия – РБ Лейпциг
|- : -
|14.05
|16:30
|
Аугсбург – Гр. Фюрт
|- : -
|14.05
|16:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|14.05
|16:30
|
Боруссия Д – Герта
|- : -
|14.05
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|14.05
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|14.05
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|14.05
|16:30
|
Штутгарт – Кельн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|28
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|27
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|28
|1
|6
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