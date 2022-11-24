«Боруссия» хочет продлить контракт с Ройсом, но игрок должен согласиться на снижение зарплаты

Дортмундская «Боруссия» намерена продлить контракт с полузащитником Марко Ройсом, сообщает Bild.

Однако немецкий клуб хочет заметно снизить оклад 33-летнего футболиста.

Отмечается, что «Боруссия» собирается перевести всех игроков команды на бонусную систему, по которой зарплата будет зависеть от их спортивных достижений.

Действующий контракт Ройса рассчитан до лета 2023 года. Цвета дортмундцев футболист защищает с 2012 года. Ранее он выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе «шмелей» 12 матчей, забив в них три мяча и отдав четыре результативные передачи.

Напомним, что Ройс не попал в заявку сборной Германии на ЧМ-2022 из-за травмы. Ранее 33-летний игрок пропустил ЧМ-2014, Евро-2016, Кубок Конфедераций-2017 и Евро-2020.