Марко Ройс: «Не нравится, что возобновление бундеслиги называют «экспериментом». Мы не лабораторные крысы»

Полузащитник «Боруссии Д» Марко Ройс высказался о возобновлении сезона-2019/20 в Германии.

— Мне не нравится слово «эксперимент» по отношению к возобновлению сезона в бундеслиге. Футболисты — не лабораторные крысы, — приводит Goal.com слова Ройса. — Да, играть при пустых трибунах сейчас — единственная возможность, но нам очень нужна наша «желтая стена». Все, кто был на «Вестфаленштадионе», знает, какую силу могут придать команде наши фанаты. Вирус перевернул нашу жизнь с ног на голову. Весь мир прошел и продолжает проходить серьезное испытание. Мы не должны теперь обращать меньше внимания на ситуацию. Нам надо прислушиваться к инструкциям вирусологов и правительства, ответственно к ним относиться.

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В субботу, 16 мая, в одном из матчей дня пройдет дерби «Боруссии Д» и «Шальке». Начало — в 16.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии» — 1,5, ничья — 4,5, победа «Шальке» — 6.