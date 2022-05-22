Гулачи: «Лейпциг» заслужил победу в Кубке Германии»

Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи поделился впечатлениями от победы в финале Кубка Германии над «Фрайбургом» (1:1, 4:2 – пен.).

«Это действительно нечто особенное. Никто бы и не подумал после первых 60 минут, что мы выиграем. Мы показали фантастический боевой дух. В дополнительное время игра могла сложиться как угодно, но я считаю, что в итоге мы заслужили победу», – приводит слова Гулачи официальный сайт клуба.

«Лейпциг» завоевал первый крупный трофей в своей истории. Доменико Тедеско, который возглавлял «Спартак» с октября 2019 по май 2021 год, стал главным тренером немецкого клуба в декабре 2021-го.