Мане объяснил, почему решил покинуть «Ливерпуль»

Новичок «Баварии» Садио Мане рассказал о причинах, по которым он решил покинуть «Ливерпуль» этим летом.

«Я решил уйти из «Ливерпуля» еще в прошлом году. Мне нужен был новый вызов, время было подходящее. Я отыграл в АПЛ восемь лет, шесть из который провел за мерсисайдцев. Мы выиграли практически все. Поэтому решил двигаться дальше», — цитирует Мане BBC Sport.

30-летний сенегалец 1 июля перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» за 32 миллиона евро. Он подписал трехлетний контракт.