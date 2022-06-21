Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:08

Левандовски продолжает настаивать на уходе из «Баварии». У него возник конфликт с руководством клуба

Левандовски продолжает настаивать на уходе из «Баварии»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий Роберт Левандовски провел новые переговоры с руководством «Баварии». 33-летний поляк продолжает настаивать на уходе из клуба, сообщает Bild.

При этом у него возник новый конфликт с руководителями команды. Поляк утверждает, что не получал предложения по новому контракту, хотя представители клуба утверждают в прессе, что были готовы продлить с форвардом соглашение.

Ранее Левандовски открыто заявил о желании покинуть клуб из Мюнхена, что привело к первому конфликту с руководством и даже с некоторыми партнерами по команде.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Роберт Левандовски
ФК Бавария
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мане был замечен в футболке мюнхенской «Баварии»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
18
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 00:00
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 00:00
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 00:00
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 00:00
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.08 00:00
Кельн – Шальке
 - : -
6.08 00:00
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
6.08 00:00
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 00:00
Вольфсбург – Вердер
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости