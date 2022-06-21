Левандовски продолжает настаивать на уходе из «Баварии». У него возник конфликт с руководством клуба

Нападающий Роберт Левандовски провел новые переговоры с руководством «Баварии». 33-летний поляк продолжает настаивать на уходе из клуба, сообщает Bild.

При этом у него возник новый конфликт с руководителями команды. Поляк утверждает, что не получал предложения по новому контракту, хотя представители клуба утверждают в прессе, что были готовы продлить с форвардом соглашение.

Ранее Левандовски открыто заявил о желании покинуть клуб из Мюнхена, что привело к первому конфликту с руководством и даже с некоторыми партнерами по команде.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.