Левандовски продолжает настаивать на уходе из «Баварии». У него возник конфликт с руководством клуба
Левандовски продолжает настаивать на уходе из «Баварии»
Нападающий Роберт Левандовски провел новые переговоры с руководством «Баварии». 33-летний поляк продолжает настаивать на уходе из клуба, сообщает Bild.
При этом у него возник новый конфликт с руководителями команды. Поляк утверждает, что не получал предложения по новому контракту, хотя представители клуба утверждают в прессе, что были готовы продлить с форвардом соглашение.
Ранее Левандовски открыто заявил о желании покинуть клуб из Мюнхена, что привело к первому конфликту с руководством и даже с некоторыми партнерами по команде.
В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|Боруссия Д
|0
|0
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|0
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3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
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|0-0
|0
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33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
|
Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
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