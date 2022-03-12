«Манчестер Сити» и Холанн согласовали контракт. Трансфер оценивается в 100 миллионов фунтов

«Манчестер Сити» и нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн согласовали личный контракт, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Германии.

По информации источника, английский клуб договорился с 21-летним норвежцем о переходе по окончании сезона.

Отмечается, что отступные за нападающего составляют 63 миллиона фунтов. Вместе с подписным бонусом и комиссионными для агента Холанна Мино Райолы, расходы на переход оцениваются в сумму около 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал 6 результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.