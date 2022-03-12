«Барселона» может приобрести Левандовски в случае срыва перехода Холанна

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски, сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Барселона» рассматривает возможность подписания 33-летнего поляка, если не удастся приобрести нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна.

Отмечается, что организовать сделку будет очень сложно, так как в прошлом нападающий заявлял о своем желании перейти в «Реал». Несмотря на это, руководство каталонского клуба продолжает следить за ситуацией с Левандовски, контракт с «Баварией» которого истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что каталонский клуб уступает «Манчестер Сити» в борьбе за Холанна.