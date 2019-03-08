Люсьен Фавр: "Надо понять, почему все так складывается у "Боруссии"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр считает, что команда может справиться с давлением. Дортмундцы позволили "Баварии" себя догнать в чемпионате Германии и вылетели из Лиги чемпионов, уступив "Тоттенхэму" в 1/8 финала.

– Да, сейчас на нас оказывается сильное давление. Но мы проанализируем все детали, чтобы понять, почему все так складывается, – цитирует Le Figaro Фавра. – Я считаю, что в последнем матче с "Тоттенхэмом" мы играли хорошо. У нас было много моментов в игре с сильным противником. Но все так сложилось. Теперь нам нужно сосредоточиться на чемпионате. Надо это принять. Нужно идти от матча к матчу.