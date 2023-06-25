Люка Эрнандес близок к переходу в «ПСЖ»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес близок к тому, чтобы стать игроком «ПСЖ», утверждает L'Equipe.

По информации источника, переговоры между клубами продвигаются в положительном ключе, а сумма трансфера может составить 35-40 миллионов евро.

Контракт 27-летнего защитника с «Баварией» истекает летом следующего года.

В прошедшем сезоне Эрнандес провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Он выступает за немецкий клуб с 2019 года.