Люка Эрнандес близок к переходу в «ПСЖ»
Защитник «Баварии» Люка Эрнандес близок к тому, чтобы стать игроком «ПСЖ», утверждает L'Equipe.
По информации источника, переговоры между клубами продвигаются в положительном ключе, а сумма трансфера может составить 35-40 миллионов евро.
Контракт 27-летнего защитника с «Баварией» истекает летом следующего года.
В прошедшем сезоне Эрнандес провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Он выступает за немецкий клуб с 2019 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|21
|8
|5
|92-38
|71
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|5
|7
|83-44
|71
|
3
|РБ Лейпциг
|34
|20
|6
|8
|64-41
|66
|
4
|Унион Б
|34
|18
|8
|8
|51-38
|62
|
5
|Фрайбург
|34
|17
|8
|9
|51-44
|59
|
6
|Байер
|34
|14
|8
|12
|57-49
|50
|
7
|Айнтрахт Ф
|34
|13
|11
|10
|58-52
|50
|
8
|Вольфсбург
|34
|13
|10
|11
|57-48
|49
|
9
|Майнц
|34
|12
|10
|12
|54-55
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|11
|10
|13
|52-55
|43
|
11
|Кельн
|34
|10
|12
|12
|49-54
|42
|
12
|Хоффенхайм
|34
|10
|6
|18
|48-57
|36
|
13
|Вердер
|34
|10
|6
|18
|51-64
|36
|
14
|Бохум
|34
|10
|5
|19
|40-72
|35
|
15
|Аугсбург
|34
|9
|7
|18
|42-63
|34
|
16
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|45-57
|33
|
17
|Шальке
|34
|7
|10
|17
|35-71
|31
|
18
|Герта
|34
|7
|8
|19
|42-69
|29
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.05
|16:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|2 : 0
|27.05
|16:30
|
Бохум – Байер
|3 : 0
|27.05
|16:30
|
Боруссия Д – Майнц
|2 : 2
|27.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|2 : 1
|27.05
|16:30
|
Кельн – Бавария
|1 : 2
|27.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Шальке
|4 : 2
|27.05
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|1 : 1
|27.05
|16:30
|
Унион Б – Вердер
|1 : 0
|27.05
|16:30
|
Вольфсбург – Герта
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|16
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|15
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Амин Адли
Байер
|26
|2
|2
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|24
|2
|1
|
|
Пьеро Хинкапье
Байер
|30
|1
|9
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