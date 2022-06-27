«Арсенал» контактировал с Жезусом шесть месяцев. Главным фактором в переговорах был Артета

Стали известны детали переговоров нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса с «Арсеналом».

По данным Sky Sports, «канониры» контактировали с агентом 25-летнего бразильца около шести месяцев. Сообщается, что сам футболист хотел перейти в «Арсенал» из-за главного тренера Микеля Артеты, который во время работы помощником Хосепа Гвардиолы в «Сити», регулярно давал совету Жезусу и работал с футболистом над индивидуальными упражнениями.

Ранее стало известно, что форвард перейдет в «Арсенал» за 45 миллионов фунтов стерлингов и подпишет контракт с лондонским клубом до 2025 года. Его зарплата, по предварительной информации, составит 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В прошлом сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.