«Арсенал» контактировал с Жезусом шесть месяцев. Главным фактором в переговорах был Артета
Стали известны детали переговоров нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса с «Арсеналом».
По данным Sky Sports, «канониры» контактировали с агентом 25-летнего бразильца около шести месяцев. Сообщается, что сам футболист хотел перейти в «Арсенал» из-за главного тренера Микеля Артеты, который во время работы помощником Хосепа Гвардиолы в «Сити», регулярно давал совету Жезусу и работал с футболистом над индивидуальными упражнениями.
Ранее стало известно, что форвард перейдет в «Арсенал» за 45 миллионов фунтов стерлингов и подпишет контракт с лондонским клубом до 2025 года. Его зарплата, по предварительной информации, составит 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
В прошлом сезоне футболист провел за «Манчестер Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Айнтрахт Ф
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12
|Вольфсбург
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13
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14
|Аугсбург
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15
|Штутгарт
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16
|Герта
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17
|Шальке
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18
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Айнтрахт Ф – Бавария
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Аугсбург – Фрайбург
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Боруссия М – Хоффенхайм
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Бохум – Майнц
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Боруссия Д – Байер
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Кельн – Шальке
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Штутгарт – РБ Лейпциг
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Унион Б – Герта
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Вольфсбург – Вердер
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