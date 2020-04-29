Лотар Маттеус: «Гетце не хватает скорости, чтобы играть в футбол «Боруссии Д». В Италии ему может быть легче»

Бывший полузащитник «Баварии» и «Интера» Лотар Маттеус поделился мнением о возможном переходе хавбека «Боруссии Д» Марио Гетце в один из клубов чемпионата Италии.

— Полагаю, время Гетце в «Боруссии» закончилось, — приводит Sky Sports слова Маттеуса. — Очень удивлюсь, если клуб продолжит сотрудничество с игроком. Стиль игры Марио сейчас уже не востребован. Ему уже не хватает скорости, чтобы не отставать от футбола, в который играет «Боруссия» и многие другие топ-команды. Переход в «Баварию» оказался совсем не тем, о чем мечтал Гетце, а после возвращения в Дортмунд ему так и не удалось вернуться на прежний уровень. Марио надо найти подходящий ему клуб и правильного тренера, который будет строить игру от него и обсуждать с ним план на матч. Возможно, серия А действительно подойдет Гетце. По крайней мере, в Италии не такие высокие скорости, а это пойдет ему на пользу.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Гетце со стороны «Лацио» и «Ромы». В сезоне-2019/20 27-летний немец провел за «Боруссию Д» 19 матчей, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Его контракт с дортмундским клубом истекает в конце июня 2020 года.