Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника Нмечи

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере полузащитника Феликса Нмечи из «Вольфсбурга».

22-летний немец подписал контракт с клубом до 30 июня 2028 года.

Футболист будет выступать за «Боруссию» под 8-м номером.

Нмеча выступал за «Вольфсбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за команду.