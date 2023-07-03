Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе полузащитника Нмечи
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере полузащитника Феликса Нмечи из «Вольфсбурга».
22-летний немец подписал контракт с клубом до 30 июня 2028 года.
Футболист будет выступать за «Боруссию» под 8-м номером.
Нмеча выступал за «Вольфсбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за команду.
Положение команд
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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3
|РБ Лейпциг
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|0
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|0-0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Байер
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|0
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|0-0
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7
|Айнтрахт Ф
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|0
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|0-0
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8
|Вольфсбург
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|0
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|0-0
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9
|Майнц
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|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
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|0
|0
|0-0
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12
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
|0
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|0-0
|0
Результаты / календарь
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|00:00
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|00:00
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|00:00
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
|00:00
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|00:00
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
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Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
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