«Лейпциг» забил четыре мяча «Герте». Вернер оформил дубль
19:27
В матче 11-го тура чемпионата Германии «Герта» принимала «Лейпциг». Гости одержали победу со счетом 4:2. Дубль оформил нападающий Тимо Вернер.
«Лейпциг» набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице.
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/
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