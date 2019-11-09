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«Лейпциг» забил четыре мяча «Герте». Вернер оформил дубль

19:27
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В матче 11-го тура чемпионата Германии «Герта» принимала «Лейпциг». Гости одержали победу со счетом 4:2. Дубль оформил нападающий Тимо Вернер.

«Лейпциг» набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/

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