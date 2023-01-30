«Лейпциг» входит в число претендентов на Иско

Немецкий «Лейпциг» входит в число претендентов на бывшего полузащитника «Реала» Иско, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что 30-летний испанец получил предложение от другого немецкого клуба — «Униона».

В данный момент Иско является свободным агентом. 21 декабря 2022 года футболист расторг контракт с «Севильей», за которую выступал с августа прошлого года.

Он провел за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.