«Лейпциг» в ближайшее время объявит о назначении Марко Розе новым главным тренером

«Лейпциг» в ближайшее время объявит о назначении Марко Розе новым главным тренером команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб намерен подписать контракт с 45-летним немцем уже сегодня. В «Лейпциге» хотят, чтобы Розе приступил к работе как можно быстрее и завтра провел первую тренировку. Ожидается, что он будет руководить командой в игре с дортмундской «Боруссией», которая состоится в субботу, 10 сентября.

Сегодня, 7 сентября «Лейпциг» объявил об отставке Доменико Тедеско, который возглавлял команду с декабря 2021 года и выиграл с ней Кубок Германии.

Предыдущей командоы Розе была дортмундская «Боруссия», которую он возглавлял с июля 2021 года по май 2022 года.