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7 сентября, 16:36

«Лейпциг» в ближайшее время объявит о назначении Марко Розе новым главным тренером

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марко Розе.
Фото Global Look Press

«Лейпциг» в ближайшее время объявит о назначении Марко Розе новым главным тренером команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб намерен подписать контракт с 45-летним немцем уже сегодня. В «Лейпциге» хотят, чтобы Розе приступил к работе как можно быстрее и завтра провел первую тренировку. Ожидается, что он будет руководить командой в игре с дортмундской «Боруссией», которая состоится в субботу, 10 сентября.

Сегодня, 7 сентября «Лейпциг» объявил об отставке Доменико Тедеско, который возглавлял команду с декабря 2021 года и выиграл с ней Кубок Германии.

Предыдущей командоы Розе была дортмундская «Боруссия», которую он возглавлял с июля 2021 года по май 2022 года.

Доменико Тедеско. Тедеско уволили после двух разгромов за неделю. В «Лейпциге» экс-тренер «Спартака» проработал меньше года

Футбол
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
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 Фрайбург 5 4 0 1 10-5 12
3
 Бавария 5 3 2 0 17-3 11
4
 Унион Б 5 3 2 0 12-4 11
5
 Майнц 5 3 1 1 5-5 10
6
 Кельн 5 2 3 0 10-6 9
7
 Хоффенхайм 5 3 0 2 8-6 9
8
 Айнтрахт Ф 5 2 2 1 11-11 8
9
 Боруссия М 5 2 2 1 7-5 8
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 Вердер 5 2 2 1 12-10 8
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 РБ Лейпциг 5 1 2 2 6-9 5
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 Герта 5 1 1 3 4-6 4
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 Штутгарт 5 0 4 1 4-5 4
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 Аугсбург 5 1 0 4 3-10 3
15
 Шальке 5 0 3 2 5-12 3
16
 Байер 5 1 0 4 6-9 3
17
 Вольфсбург 5 0 2 3 4-10 2
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 Бохум 5 0 0 5 3-15 0
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Вердер – Аугсбург
 - : -
10.09 16:30
Бавария – Штутгарт
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10.09 16:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
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10.09 16:30
Герта – Байер
 - : -
10.09 16:30
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Кристофер Нкунку

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РБ Лейпциг

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Унион Б

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