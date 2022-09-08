Марко Розе возглавил «Лейпциг» после ухода Тедеско

«Лейпциг» объявил о назначении Марко Розе на пост нового главного тренера команды.

Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года.

Розе сменил в «Лейпциге» Доменико Тедеско, который работал с командой с декабря 2021 года. Тедеско был отправлен в отставку вчера, 7 сентября.

Предыдущим клубом Розе была дортмундская «Боруссия», которую он возглавлял с июля 2021 года по май 2022 года.

«Лейпциг» занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Германии с 5 очками в 5 матчах. Также команда вышла в 1/16 финала Кубка Германии, в которой сыграет с «Гамбургом». В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» проиграл «Шахтеру» (1:4). После этого поражения Доменико Тедеско был уволен с поста главного тренера.