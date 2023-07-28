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«Лейпциг» продлил контракт с главным тренером Розе до 2025 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лейпциг» объявил о заключении нового соглашения с главным тренером Марко Розе.

46-летний специалист продлил свой действующий контракт на один год, до лета 2025 года.

«Когда я смотрел на счастливые лица тысяч болельщиков после победы в Кубке, это вызывало у меня чувство гордости. Лейпциг — мой город, а Восточная Германия — мой дом. Для меня это и большая честь, и большая ответственность — продолжать работу по развитию нашего клуба вместе с моей тренерской командой и персоналом «Лейпцига», — сказал тренер.

Розе тренирует «Лейпциг» с сентября 2022 года. По итогам сезона-2022/23 команда заняла третье место в бундеслиге и выиграла Кубок Германии.

Источник: ФК Лейпциг
Футбол
ФК Лейпциг
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 И В Н П +/- О
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2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
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