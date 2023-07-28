Марвин Комппер вошел в тренерский штаб юношеской команды «Лейпцига»

Экс-тренер «Локомотива» Марвин Комппер будет работать в системе «Лейпцига», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

38-летний немец станет ассистентом главного тренера юношеской команды Даниэля Зинковича.

В 2022 году Комппер исполнял обязанности главного тренера «Локомотива». До этого он занимал в российском клубе пост аналитика.