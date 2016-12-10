"Лейпциг" потерпел первое поражение в сезоне, дортмундская "Боруссия" вырвала ничью с "Кельном"

В матче 14-го тура чемпионата Германии "Ингольштадт" на своем поле одолел "Лейпциг" – 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Рожер. Для "быков" это поражение оказалось лишь первым в нынешнем сезоне и лишило их лидерства в турнирной таблице. "Лейпциг" опустился на вторую строчку, пропустив вперед "Баварию". "Ингольштадт" одержал вторую победу в бундеслиги и поднялся на 17-е место.

В другом поединке "Боруссия" из Дортмунда на последней минуте основного времени спаслась от поражения от "Кельна" (1:1). У "козлов" отличился Артем Руднев, но Марко Ройс лишил хозяев победы. Подопечные Томаса Тухеля остались на шестой позиции в турнирной таблице, "Кельн" идет седьмым.

"Фрайбург" нанес поражение "Дармштадту" (1:0) благодаря голу Нильса Петерсена с пенальти. После этого успеха его команда стала восьмой. "Дармштадт" опустился на последнее место.

Чемпионат Германии

Бундеслига

14-й тур

"Ингольштадт" – РБ "Лейпциг" – 1:0 (1:0)

Гол: Рожер, 12.

"Ингольштадт": Хансен (Нюланн, 58), Матип, Тиссеран, Юнг, Хадергьонай, Гросс (Хинтерзеер, 86), Коэн, Моралес, Рожер, Леки, Лескано (Хартманн, 64).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Шмиц, Ильзанкер, Забитцер, Форсберг, Кейта, Демме, Поульсен (Берк, 55), Вернер (Зельке, 70).

Предупреждения: Забитцер, 34. Вернер, 61. Ильзанкер, 90+1. Леки, 90+4. Зельке, 90+4. Хадергьонай, 90+5.

Удаление: Леки, 90+4.

Судья: Шмидт.

10 декабря. Ингольштадт. Стадион Audi Sportpark.

"Кельн" – "Боруссия" Д – 1:1 (1:0)

Голы: Руднев, 28 (1:0). Ройс, 90 (1:1).

"Кельн": Кесслер, Маврай, Серенсен, Хайнц, Ольковски, Хектор, Хегер, Озджан, Модест (Гирасси, 87), Руднев (Рауш, 76), Осако.

"Боруссия": Вайденфеллер, Папастатопулос (Рамос, 75), Пищек (Бартра, 27), Шмельцер, Гинтер, Дурм, Кастро (Роде, 53), Ройс, Вайгль, Дембеле, Обамеянг.

Предупреждения: Шмельцер, 28. Дембеле, 45+1. Хайнц, 53. Папастатопулос, 60. Озджан, 65. Хегер, 72.

Удаление: Озджан, 90+4.

Судья: Цвайер.

10 декабря. Кельн. Стадион "Рейн-Энерги".

"Фрайбург" – "Дармштадт" – 1:0 (0:0)

Гол: Петерсен, 86 - с пенальти.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер (Хефлер, 46), Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Шустер, Франц, Грифо, Хаберер (Петерсен, 63), Нидерлехнер (Нильсен, 90).

"Дармштадт": Эссер, Федецкий, Холланд (Штро-Энгель, 88), Айтач Сулу, Розенталь (Кляйнхайслер, 72), Вранчич, Нимайер, Хеллер, Сиригу, Гондорф, Шипплок (Безяк, 81).

Предупреждения: Шустер, 10. Вранчич, 23. Штенцель, 38. Шипплок, 42. Хефлер, 61. Гондорф, 84. Эссер, 85.

Судья: Штарк.

10 декабря. Фрайбург. Стадион Schwarzwald-Stadion.