"Лейпциг" потерпел первое поражение в сезоне, дортмундская "Боруссия" вырвала ничью с "Кельном"

В матче 14-го тура чемпионата Германии "Ингольштадт" на своем поле одолел "Лейпциг" – 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Рожер. Для "быков" это поражение оказалось лишь первым в нынешнем сезоне и лишило их лидерства в турнирной таблице. "Лейпциг" опустился на вторую строчку, пропустив вперед "Баварию". "Ингольштадт" одержал вторую победу в бундеслиги и поднялся на 17-е место.
В другом поединке "Боруссия" из Дортмунда на последней минуте основного времени спаслась от поражения от "Кельна" (1:1). У "козлов" отличился Артем Руднев, но Марко Ройс лишил хозяев победы. Подопечные Томаса Тухеля остались на шестой позиции в турнирной таблице, "Кельн" идет седьмым.
"Фрайбург" нанес поражение "Дармштадту" (1:0) благодаря голу Нильса Петерсена с пенальти. После этого успеха его команда стала восьмой. "Дармштадт" опустился на последнее место.
Чемпионат Германии
Бундеслига
14-й тур
"Ингольштадт" – РБ "Лейпциг" – 1:0 (1:0)
Гол: Рожер, 12.
"Ингольштадт": Хансен (Нюланн, 58), Матип, Тиссеран, Юнг, Хадергьонай, Гросс (Хинтерзеер, 86), Коэн, Моралес, Рожер, Леки, Лескано (Хартманн, 64).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Шмиц, Ильзанкер, Забитцер, Форсберг, Кейта, Демме, Поульсен (Берк, 55), Вернер (Зельке, 70).
Предупреждения: Забитцер, 34. Вернер, 61. Ильзанкер, 90+1. Леки, 90+4. Зельке, 90+4. Хадергьонай, 90+5.
Удаление: Леки, 90+4.
Судья: Шмидт.
10 декабря. Ингольштадт. Стадион Audi Sportpark.
"Кельн" – "Боруссия" Д – 1:1 (1:0)
Голы: Руднев, 28 (1:0). Ройс, 90 (1:1).
"Кельн": Кесслер, Маврай, Серенсен, Хайнц, Ольковски, Хектор, Хегер, Озджан, Модест (Гирасси, 87), Руднев (Рауш, 76), Осако.
"Боруссия": Вайденфеллер, Папастатопулос (Рамос, 75), Пищек (Бартра, 27), Шмельцер, Гинтер, Дурм, Кастро (Роде, 53), Ройс, Вайгль, Дембеле, Обамеянг.
Предупреждения: Шмельцер, 28. Дембеле, 45+1. Хайнц, 53. Папастатопулос, 60. Озджан, 65. Хегер, 72.
Удаление: Озджан, 90+4.
Судья: Цвайер.
10 декабря. Кельн. Стадион "Рейн-Энерги".
"Фрайбург" – "Дармштадт" – 1:0 (0:0)
Гол: Петерсен, 86 - с пенальти.
"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер (Хефлер, 46), Штенцель, Чаглар Сеюнджю, Шустер, Франц, Грифо, Хаберер (Петерсен, 63), Нидерлехнер (Нильсен, 90).
"Дармштадт": Эссер, Федецкий, Холланд (Штро-Энгель, 88), Айтач Сулу, Розенталь (Кляйнхайслер, 72), Вранчич, Нимайер, Хеллер, Сиригу, Гондорф, Шипплок (Безяк, 81).
Предупреждения: Шустер, 10. Вранчич, 23. Штенцель, 38. Шипплок, 42. Хефлер, 61. Гондорф, 84. Эссер, 85.
Судья: Штарк.
10 декабря. Фрайбург. Стадион Schwarzwald-Stadion.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/
Thomas_Boy
Отлично, "Лейпциг" надо давить.
19:54 10 декабря
shpasic
Лейпцигу срочно нужен Смолов!
19:47 10 декабря
BayDin
Ситуация устаканивается.
19:39 10 декабря
redgy
Вот и сказочке конец?
19:35 10 декабря