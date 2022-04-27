«Лейпциг» хочет продлить контракт с Доменико Тедеско

«Лейпциг» намерен продлить контракт с главным тренером команды Доменико Тедеско, сообщает Bild.

По информации источника, исполнительный директор клуба Оливер Минцлафф намерен заключить долгосрочное соглашение с 36-летним немцем.

Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года, заключив контракт с клубом до конца июня 2023 года. Под руководством специалиста команда провела 24 матча, в которых одержала 16 побед, потерпела 3 поражения и 5 раз сыграла вничью.