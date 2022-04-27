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Сегодня, 14:31

«Бавария» находится на финальной стадии переговоров с Мазрауи

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» стремится подписать контракт с защитником «Аякса» Нуссаиром Мазрауи как можно скорее.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, немецкий клуб хочет избежать возможных предложений игроку от других клубов. Устное соглашение было достигнуто несколько недель назад — ожидается, что 24-летний игрок присоединится к «Баварии» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Мазрауи согласовал контракт с немецким клубом до 2026 года.

Действующее соглашение с «Аяксом» рассчитано до лета 2022 года.

В текущем сезоне Мазрауи провел 33 матча, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1519257520916865025?s=20&t=hQ2a-u4ETnpzO5kYVAi37Q
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ФК Бавария
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 24 3 4 92-30 75
2
 Боруссия Д 31 20 3 8 77-46 63
3
 Байер 31 16 7 8 72-44 55
4
 РБ Лейпциг 31 16 6 9 66-33 54
5
 Фрайбург 31 14 10 7 52-37 52
6
 Унион Б 31 14 8 9 42-40 50
7
 Кельн 31 13 10 8 47-45 49
8
 Хоффенхайм 31 13 7 11 52-47 46
9
 Айнтрахт Ф 31 10 10 11 42-44 40
10
 Майнц 31 11 6 14 43-41 39
11
 Боруссия М 31 10 8 13 45-58 38
12
 Вольфсбург 31 11 4 16 39-51 37
13
 Бохум 31 10 6 15 30-45 36
14
 Аугсбург 31 9 8 14 36-47 35
15
 Герта 31 9 5 17 34-66 32
16
 Штутгарт 31 6 10 15 36-55 28
17
 Арминия 31 5 11 15 24-49 26
18
 Гр. Фюрт 31 3 8 20 25-76 17
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29.04 21:30
Унион Б – Гр. Фюрт
 - : -
30.04 16:30
Арминия – Герта
 - : -
30.04 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
30.04 16:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
30.04 16:30
Майнц – Бавария
 - : -
30.04 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
30.04 19:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
2.05 21:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
2.05 21:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 33
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 25 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 26 1 6
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