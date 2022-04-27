«Бавария» находится на финальной стадии переговоров с Мазрауи

«Бавария» стремится подписать контракт с защитником «Аякса» Нуссаиром Мазрауи как можно скорее.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, немецкий клуб хочет избежать возможных предложений игроку от других клубов. Устное соглашение было достигнуто несколько недель назад — ожидается, что 24-летний игрок присоединится к «Баварии» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Мазрауи согласовал контракт с немецким клубом до 2026 года.

Действующее соглашение с «Аяксом» рассчитано до лета 2022 года.

В текущем сезоне Мазрауи провел 33 матча, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.